Kwart miljoen cash gevonden in witwasonderzoek

In een onderzoek naar witwassen heeft de politie in Den Haag een kwart miljoen euro aan cash in beslag genomen. Vier verdachten, drie mannen en een vrouw uit Den Haag, zijn aangehouden.

De drie mannen werden 3 juli opgepakt na maandenlang onderzoek van de politie. Omdat de verdachten in beperkingen zaten, wat inhoudt dat zij alleen contact mochten hebben met hun advocaat, kon de politie niet eerder inhoudelijk over de zaak berichten. Naast arrestaties zijn er ook doorzoekingen verricht in een café aan de Vaillantlaan, een kroeg en een internetcafé aan het Paletplein, administratiekantoor en een zestal woningen. Daarbij zijn onder meer administratie, computers, luxegoederen, ruim 250.000 euro aan contanten en vier auto’s in beslag genomen.

Enkele dagen na de actie werd nog een vierde verdachte, een vrouw aangehouden op verdenking van betrokkenheid. De verdachten zijn in de leeftijd van 35, 39, 40 en 46 jaar oud. De vrouw is inmiddels op vrije voeten; de mannen zitten nog vast.