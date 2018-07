Leiders Poolse fietsenbende krijgen acht maanden cel

De Poolse mannen Robert D. (23) en Tomasz M. (34) zijn veroordeeld tot bijna acht maanden cel, omdat ze betrokken zijn bij een criminele organisatie die tientallen fietsen heeft gestolen in de Haagse regio.

Vorig jaar augustus hield de politie de fietsendievenbende aan. Een omwonende zag dat er bij een huis aan de Nunspeetlaan met grote regelmaat dure fietsen naar binnen werden gedragen. Die kwamen er dan verpakt in cellofaan weer uit, om in een bestelbusje naar Polen te worden vervoerd. Daar werden ze tegen een spotprijs verkocht. De fietsen zouden onder meer zij geroofd in , die in Leidschendam, Voorburg en Den Haag,

Hoeveel fietsen er buit zijn gemaakt, is niet bekend. Het Openbaar Ministerie (OM) ging uit van tientallen en eiste veertig maanden tegen Robert D. (23) en Tomasz M. (34), die leiding zouden hebben gegeven aan de bende. De rechtbank vindt dat aantal echter te hoog ingeschat. Daarom komt ze uit op een onvoorwaardelijke celstraf van 235 dagen, nog geen acht maanden, voor de hoofdverdachten D. en M.. De laatstgenoemde krijgt bovenop de celstraf ook nog een werkstraf van 240 uur.

Handlanger

Een handlanger van de twee hoofdverdachten krijgt een celstraf van zes dagen. Twee andere helpers zijn vrijgesproken. Tegen de drie medeverdachten, alle drie ook uit Polen, had het OM celstraffen van zes, vier en twee maanden geëist.

Foto: Wikipedia