Veel last van hitte-eilanden in Den Haag: “Stenen in tuinen, dat is een ramp”

Grote delen van Den Haag hebben ernstig last van het hitte-eiland-effect, met uitschieters van meer dan acht graden hoger dan het KNMI meldt.

Grote groepen mensen zijn daardoor – min of meer – gedwongen in extreme temperaturen te verblijven, zonder schaduw of andere maatregelen om de hitte enigszins te temperen. De stadsdelen Centrum, Laak en Scheveningen ondervinden de meeste hinder. Hanneke van Veen woont in het Centrum en is inmiddels expert op het gebied van hitte-eilanden. Op haar website deelt ze ervaringen en tips.

Wat is er tegen hitte-eilanden te doen? “Het is heel belangrijk dat mensen met tuinen daar geen stenen in leggen. Dat is een ramp. Die stenen zorgen dat de hitte blijft hangen”, zei Van Veen in het radioprogramma Hou je Haags! Op Den Haag FM. Ook het stadsbestuur moet volgens haar actie ondernemen. “De politiek kan bijvoorbeeld subsidies geven voor groene daken en vergroening.”

Luister hier naar het interview met Hanneke van Veen op Den Haag FM.