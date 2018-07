UPDATE: Barbie snijdt polsen door en springt uit raam

De Haagse realityster Barbie is dinsdagochtend uit het raam van een huis aan de Korbootstraat op Scheveningen gesprongen. Dat melden verscheidene bronnen aan Omroep West. De Haagse zou vanaf de eerste etage op straat zijn beland.

De politie wil niet bevestigen dat het om Barbie – die eigenlijk Samantha de Jong heet – gaat. “We kregen een melding over een persoon die op straat lag. Diegene is overgedragen aan het zorgkader”, is het enige wat een woordvoerder kwijt wil. Hoe het nu met het slachtoffer gaat is niet bekend.

“Barbie stond eerst met een mes in haar polsen te snijden voor het raam”, zegt een buurvrouw die anoniem wil blijven tegen Omroep West. “Daarna is ze rond kwart over negen naar beneden gesprongen. Toen werd de halve straat afgezet en moesten we naar binnen. We mochten er niet meer langs”, vervolgt ze. “Daarna kwam de ambulance en die hebben haar meegenomen.” Volgens de buurvrouw is Barbie een “gewoon, heel normaal meisje” maar heeft ze “goede hulp nodig”.

Michael van der Plas

Barbie’s ex-partner Michael van der Plas zegt tegenover Omroep West van niets te weten. Hij wil verder ook niet reageren. Een paar maanden geleden had Barbie psychische problemen en deed ze een zelfmoordpoging.

Rolf Tangel

Rolf Tangel, de ex-vriend van Samantha, zegt tegen de krant AD niet verbaasd te zijn door het nieuws. “Ze heeft, nadat ze zichzelf eerder dit jaar iets aan had gedaan, wat mij betreft veel te kort in een kliniek gezeten om mentaal in orde te komen. Samantha is nog onvoldoende stabiel om de draad van haar leven weer op normale wijze op te kunnen pakken”, aldus Tangel. “Ze is en blijft een onstabiele persoonlijkheid die nog steeds heel graag de realityster uit wil hangen. Beter voor haar zou zijn eens een jaar of meer uit de publiciteit te blijven en te genieten van een normaal leven als moeder van twee kinderen.”

Jake Hampel

Oud-manager Jake Hampel zegt ook niet verbaasd te zijn. “Dit lag al tijden in de lijn der verwachtingen”, zegt hij tegen de krant. “Ik weet al sinds 2013 dat ze psychische problemen heeft en ben meermaals met haar voor hulp naar een aantal psychologen geweest. Maar steeds weer vond ze dat ze haar boontjes zelf beter kon doppen.” Hampel hoopt dat Barbie nu alsnog hulp zoekt. “Ze moet gewoon worden geholpen door specialisten, want ze heeft een matige mentale weerbaarheid, is uiterst onzeker en makkelijk door haar omgeving te beïnvloeden.”

(Zelf hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 en 113.nl. Stichting 113 Zelfmoordpreventie is 24/7 beschikbaar)

Foto: Gera Nieland