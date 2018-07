Bouck’s Festival in Boekhorststraat afgelast

Bouck’s Festival in de Boekhorststraat gaat komende zaterdag niet door. Dat meldt de website 3VOOR12/Den Haag. Tijdens het festival zouden nieuwe Haagse talenten optreden in de winkels in de straat. Ook zou er een buitenpodium komen met een verrassingsprogramma, pop-up restaurants, een vilylmarkt en een dancearea.

“Omdat wij echt een super gaaf festival willen neer zetten, zijn we helaas genoodzaakt het Bouck’s festival deze week niet door te laten gaan. Later meer nieuws over het Bouck’s Festival.” Met dit bericht last de organisatie hun eigen feestje af, naar een reden is het nog even gissen. “Deze week” in de tekst doet denken dat het festival op een later tijdstip misschien toch doorgang zal vinden.

Bouck’s Festival is een instore-festival dat de ondernemers van de Boekhorststraat in het zonnetje probeert te zetten en tegelijkertijd de bezoekers te verrassen met verschillende muzikale acts. Het werd twee jaar geleden voor de eerste keer gehouden.