Brand in portiekwoning Leyenburg: meerdere woningen ontruimd

In een portiekflat aan de Driebergenstraat in Leyenburg is maandagochtend brand uitgebroken. In de wijde omtrek zijn rookpluimen te zien. Ten minste zes naastgelegen woningen worden ontruimd.

Een bewoner, die thuis was op het moment dat het vuur ontstond, heeft de brand zelf gemeld bij de hulpdiensten. Ambulancepersoneel heeft de bewoner gecontroleerd vanwege de hevige rookontwikkeling. Al snel werd door de brandweer opgeschaald naar ‘grote brand’.

Volgens brandweer is er nog niets duidelijk over de oorzaak van de brand. “De vlammen zijn onder controle, het is nu belangrijk om het dak van de flat zoveel mogelijk te beschermen. Ook moeten we de brandweerlieden regelmatig aflossen, want in de portiekflat is het loeiheet.”