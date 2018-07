D66 wil bij alle speelveldjes een watertappunt

Als het aan D66 in de gemeenteraad ligt, komen bij alle openbare speelveldjes watertappunten.

“Zeker nu de warmte in Den Haag tropische vormen aanneemt en de kinderen door de schoolvakantie veel buiten zijn, is drinkwater bij speelveldjes meer dan welkom”, zegt fractievertegenwoordiger Marije Mostert. “Op veel speelveldjes ontbreekt helaas nog steeds een watertappunt. Jammer, want water drinken is beter voor de gezondheid dan frisdrank en spaart het milieu. Het nationaal hitteplan is deze week in werking getreden. Het is nu dus erg belangrijk dat kinderen goed drinken. Als er bij speelveldjes watertappunten zouden staan, zou dat een stuk makkelijker voor hen zijn.”

Twee jaar terug beloofde het toenmalige stadsbestuur te onderzoeken of het mogelijk is om watertappunten aan te leggen bij speelveldjes. Mostert is benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek. Ook wil zij weten of het stadsbestuur bereid is om structurele middelen in te zetten voor uitbreiding van watertappunten in de buitenruimte.

Luister dinsdag om 16.00 uur naar het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM voor een interview met Marije Mostert.