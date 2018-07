Den Haag host city van de Nationale Sportweek

Den Haag is dit jaar één van de vijf host cities van de Nationale Sportweek. De sportweek vindt plaats van 15 tot en met 29 september 2018 en overlapt daarmee met de Europese Week van de Sport. Honderden sportclubs, sportbonden, gemeenten en andere organisaties uit heel Nederland openen dan hun deuren en verzorgen sportclinics, -toernooien en -demonstraties. Naast Den Haag mogen ook Groningen, Deventer, Helmond en Heerenveen zich host city van de Nationale Sportweek noemen.

De Nationale Sportweek is een initiatief van NOC*NSF met als doel om sport te promoten en mensen te inspireren te gaan bewegen. Het is de vijftiende keer dat NOC*NSF samen met bonden, gemeenten, partners, onderwijs en sportclubs de Nationale Sportweek organiseert.

Wethouder Richard de Mos van Sport is blij dat Den Haag host city is. “Sport is een machtig middel ter bevordering van verbinding, daar zetten we als stad dus ook vol op in. We zijn er trots op om host city van de Nationale Sportweek te zijn dit jaar, dit is een bevestiging van onze goede samenwerking met NOC*NSF.”