Duindorpse gaat vuilnisoverlast te lijf met kunstgras en plastic bloemetjes

Het is een grote ergernis voor veel Hagenaars: vuilnis dat naast de ondergrondse afvalcontainers (ORAC’s) wordt gedumpt, in plaats van erin. Door de ORAC’s op te fleuren met kunstgras en nepbloemetjes hoopt Marie-Anne van der Toorn uit Duindorp dat de vuilnisoverlast in haar straat afneemt.

Met enige regelmaat ziet Van der Toorn dat wijkbewoners hun huisvuil naast de vuilcontainers zetten, die pal voor haar huis aan de Breezandstraat staan. Dit “hufterige gedrag” is ze meer dan zat. Samen met haar buren besloot ze actie te ondernemen door de ORAC’s op te sieren. “Aan de ene kant ziet het er gezellig uit en daarnaast zijn mensen hopelijk minder snel geneigd om hun vuilniszak ernaast te zetten, want dat is zonde van het tuintje”, zegt Van der Toorn. Een soortgelijke proef in de Rotterdamse Tarwewijk, blijkt succesvol. Na de eerste maand van de proef nam de hoeveelheid afval rond de vuilcontainers met 75 procent af, na drie maanden zelfs met 85 procent.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos staat pal achter de actie van Van Der Toorn. Eerder deze maand werd een motie van raadslid René Oudshoorn om de ORAC-tuintjes in heel Den Haag aan te leggen door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. “Het ziet er prachtig en fleurig uit. Daar wil je gewoon niet je vieze vuilniszak op zetten. Het is nu aan de wethouder om er uitvoering aan te geven”, aldus Oudshoorn.