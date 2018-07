GGD Haaglanden geeft adviezen voor hitte

De verwachting is dat het dagenlang rond de dertig graden wordt. Afgelopen maandag heeft de Rijksoverheid daarom het Nationale Hitteplan laten ingaan, want de warmte kan een bedreiging voor de gezondheid zijn. GGD Haaglanden geeft adviezen om gezond te blijven in het zomerse weer:

– Drink voldoende, ook als je geen dorst hebt

– Matig het gebruik van alcohol

– Houd jezelf koel: blijf in de schaduw en beperk lichamelijke inspanning

– Houd je woning koel: maak gebruik van ventilator en zonwering

– Zorg voor elkaar: let vooral op ouderen en kleine kinderen.

GGD Haaglanden geeft ook adviezen over verstandig zonnen, voorkomen van tekenbeten en zwemmen in open water. Kijk voor deze adviezen en meer informatie op www.ggdhaaglanden.nl.

Foto: Pixabay.com