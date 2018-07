Haagse Hitte Update: Hoe gaat het met de zonnestudio’s?

Het Nationale Hitteplan is sinds afgelopen maandag van kracht. Iedereen wordt geadviseerd om goed voor zichzelf en kwetsbare mensen te zorgen tijdens het warme weer. Hoe gebeurt dat in Den Haag? Dinsdag ging Den Haag FM op bezoek bij zonnestudio Sunplace in Ypenburg. “Ik zit bijna altijd binnen, en ik hoef ook niet zo hard te werken want hier is het super rustig”, vertelde werknemer Danielle in het programma Haagse Ochtendradio.

Danielle houdt zich verder redelijk aan de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Je zou onbeschermd in de zon al na een kwartier kunnen verbranden. “De zon is zo sterk nu, dat ik wel met een hoge factor insmeer als ik in de middag uren de zon in moet.” De klandizie loopt iedere zomer terug voor de zonnestudio, maar de afgelopen dagen is het extra rustig. “Met dit weer kun je net zo goed in de zon gaan liggen.”

Deze week trekt Den Haag FM dagelijks de stad in om te vragen hoe mensen omgaan met de hitte. Luister ’s ochtends rond 09.10 uur naar Haagse Ochtendradio voor de volgende Haagse Hitte Update.

Luister hier naar het interview met Danielle Pauw op Den Haag FM.