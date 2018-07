Kristallen Film voor documentaire ‘Klanken van oorsprong’

De documentaire ‘Klanken van oorsprong’ heeft de Kristallen status bereikt. De film over de invloed van de Nederlands-Indische geschiedenis op de hedendaagse popmuziek in ons land, heeft meer dan 10.000 bezoekers getrokken sinds de release op 21 juni. Het is de vierde documentaire dit jaar die de Kristallen Film behaalt.

‘Klanken van oorsprong’ ging in Den Haag in première. De documentaire voert het publiek mee in een mozaïek van verhalen van Nederlands-Indische artiesten zoals Boudewijn de Groot, Ernst Jansz, Anneke Grönloh, Liesbeth List, Sandra Reemer en Ruud en The Blue Diamonds. Samen met 350.000 andere Indische Nederlanders werden zij tussen 1945 en 1962 door oorlogsgeweld gedwongen uit Indonesië terug te keren naar hun oorspronkelijke vaderland: Nederland. Eenmaal in Nederland maakten Nederlands-Indische zangers en zangeressen en bands als The Tielman Brothers en The Crazy Rockers veel furore. Den Haag werd mede dankzij de Indische invloeden bekend als ‘Popstad nummer 1’.

De film werd geregisseerd door Hetty Naaijkens-Retel Helmrich. De documentaire is mede tot stand gekomen dankzij steun van de gemeente Den Haag. ‘Klanken van oorsprong’ is nog te zien in 32 bioscopen.