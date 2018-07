Manager Barbie: “Geen zelfmoordpoging maar black-out”

De manager van Barbie zegt dat de Haagse realityster dinsdagochtend niet heeft geprobeerd zelfmoord te plegen, maar dat zij uit het raam van een huis aan de Korbootstraat op Scheveningen is gevallen.

Tegen RTL Boulevard vertelt de manager wat er volgens hem gebeurd zou zijn. “Samantha slikt op dit moment zware medicatie voor antidepressiva. Een verkeerde mix hiervan heeft ervoor gezorgd dat Samantha een psychose kreeg”, aldus de manager. “Ze besloot in de vensterbank van haar raam te gaan zitten omdat het zo heet was. Op dat moment heeft Samantha een black-out gekregen en is ze uit het raam gevallen.” Begin dit jaar ondernam Barbie ook al een zelfmoordpoging. Toen werd ze in het ziekenhuis opgenomen na een overdosis drugs.

Buren zeiden dinsdag dat Barbie eerst met een mes probeerde haar polsen door te snijden en toen uit het raam sprong. Maar volgens de manager ligt dat een stuk genuanceerder. Hij benadrukt dat er absoluut geen alcohol, drugs of andere verdovende middelen in het spel waren. “Haar kinderen zijn direct naar haar ouders gegaan”, vervolgt hij. “Ze ligt nu op de intensive care in een roesje. Al haar klussen voor de komende tijd zijn afgezegd en ze verschijnt voorlopig niet in de media.”

(Zelf hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 en 113.nl. Stichting 113 Zelfmoordpreventie is 24/7 beschikbaar)

Foto: Gera Nieland

