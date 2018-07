Marokkaanse ambassade weigert vonnis Nederlandse rechter uit te voeren

Een medewerker van de Marokkaanse ambassade aan de Oranjestraat heeft recht op geld na zijn onterechte ontslag, heeft de rechter bepaald. Maar tot op heden is er nog geen euro overgemaakt.

De ambassade heeft drie jaar lang geprocedeerd tegen de 45-jarige M. F., die zijn ontslag op staande voet in 2015 aanvocht. Vorige maand stelde het Gerechtshof hem in het gelijk. De ambassade moet de man weer in dienst nemen en drie jaar achterstallig loon betalen plus een boete van vijftig procent.

Tegen de Volkskrant zegt de Marokkaanse ambassadeur Abdelouahab Bellouki dat het niet aan hem is om het vonnis uit te voeren. “Wij willen deze zaak het liefste zo snel mogelijk oplossen. Maar ik kan dat niet doen. Rabat moet een besluit nemen.” De ontslagen medewerker wil daar niet op wachten en spant daarom een kort geding aan.