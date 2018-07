Nationaal Archief wil naamsbekendheid vergroten met postercampagne

Het Nationaal Archief in Den Haag start deze week met een campagne om meer naamsbekendheid te verkrijgen.

Oud-nieuwslezeres Noraly Beyer, hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder, historicus Ad van Liempt, voormalig minister Karla Peijs en geschiedenisleraar van het jaar Tom de Kruif zijn de boegbeelden van de campagne. Zij kwamen in het Nationaal Archief oog in oog te staan met de geschiedenis. In de campagne vertellen zij over de archiefstukken en onderwerpen die hen persoonlijk hebben geraakt.

De campagnefoto’s zijn gemaakt door fotograaf/acteur Thom Hoffman, die zichzelf een groot liefhebber van het Nationaal Archief noemt. “Ik kom er regelmatig en voel me er als een kind in de speeltuin. Een archief gaat pas leven als mensen het gebruiken. Daarom wilde ik graag meewerken aan deze campagne.”

Duizend jaar geschiedenis tastbaar

Het Nationaal Archief zorgt dat alles wat er aan archieven binnenkomt voor altijd wordt bewaard, toegankelijk is en zichtbaar blijft. In 137 kilometer papieren archieven, 15 miljoen foto’s, 300.000 kaarten en 1,2 petabyte aan digitale bestanden, wordt duizend jaar geschiedenis tastbaar.