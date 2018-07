Oud-wethouder Baldewsingh stelt woordenboek Nederlands-Sarnámi samen

Voormalig wethouder Rabin Baldewsingh heeft het eerste woordenboek Nederlands-Sarnámi samengesteld. Baldewsingh werkte ruim dertig jaar aan het maken van het boek. Het boek ‘Sarnámi woordenschat’ is de eerste van een serie boeken over de taal.

De taal Sarnámi ontstond in Suriname door een vermenging van de verschillende talen en dialecten van Brits-Indische contractarbeiders en is tegenwoordig de moedertaal van hun nakomelingen, de Hindustanen. In het 452 pagina’s tellende boek van Baldewsingh staan niet alleen de vertalingen van ruim 9.000 woorden maar wordt ook ingegaan op de structuur en het lexicon van het Sarnámi. Het boek wordt op de markt gebracht door Uitgeverij Surinen.

PvdA’er Rabin Baldewsingh werd in 1998 voor het eerst gekozen in de Haagse gemeenteraad. In 2006 werd hij voor het eerst wethouder. Vorig jaar verloor Baldewsingh de strijd om het lijsttrekkerschap van zijn partij. Hij besloot daarop uit de lokale politiek te stappen.

Luister dinsdag om 08.00 uur naar Haagse Ochtendradio op Den Haag FM voor een interview met Rabin Baldewsingh.

Mijn nieuwste boek “Sarnami woordenschat, systematisch vocabulaire van het Sarnami” is verkrijgbaar bij Uitgeverij Surinen of via ieder erkende boekhandel. Kan ook rechtstreeks via e-mailadres: uitgeverijsurinen@gmail.com pic.twitter.com/G69jFsoyRk — Rabin S. Baldewsingh (@RSBaldewsingh) 5 juli 2018