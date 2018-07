Pilot met extra parkeerplaatsterrassen in Reinkenstraat

In het coalitieakkoord van het nieuwe stadsbestuur is een soepeler terrassenbeleid aangekondigd. Hieruit voortvloeiend start volgende maand een pilot in de Reinkenstraat. Van 1 augustus tot 1 oktober mogen ondernemers in deze straat een vergunning voor een parkeerplaatsterras voor hun gevel aanvragen.

Wethouder Richard de Mos (foto) wil met deze pilot bekijken hoe het gaat met parkeerplaatsterrassen in wijken waar de parkeerdruknorm hoog is. “We willen graag dat ondernemers de ruimte krijgen in onze stad en zeker in de horeca is de vraag naar meer buitenruimte groot. Per wijk, per straat, kan de situatie verschillen, zodoende willen we met deze pilot bekijken hoeveel invloed de terrassen hebben in een gebied waar de parkeerdruk behoorlijk is. Andere locaties in de stad gaan we na de evaluatie van deze pilot bekijken en nemen we mee bij de totstandkoming van de op te stellen nieuwe terrassennota.”

Een terrasvergunning waar het hier om gaat, kan alleen worden aangevraagd voor de plek precies voor de gevel van de ondernemer. Belanghebbenden, zowel ondernemers als bewoners, worden vooraf geïnformeerd en achteraf geënquêteerd over de proefperiode. In afwachting van de nieuwe terrasnota verlengde wethouder De Mos vorige week al de overgangstermijn voor bestaande parkeerplaatsterrassen in de gehele stad naar 1 maart 2020.