Sarina Wiegman maakt opnieuw kans op titel FIFA-coach van het jaar

De Haagse voetbalcoach Sarina Wiegman is wederom genomineerd voor de prijs FIFA-coach van het jaar. De Haagse won vorig jaar de prestigieuze titel, die officieel Best Women’s Coach wordt genoemd. De bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal is één van de tien genomineerden. De lijst wordt begin september verkleind tot drie kanshebbers.

Wiegman won vorig jaar de prijs nadat ze Europees Kampioen was geworden met Oranje. Afgelopen seizoen won de succesvolle trainster negen van de elf interlands, wat haar opnieuw een nominatie opleverde. De prijsuitreiking is op 24 september in Londen. Vorig jaar kon Wiegman niet bij het FIFA-gala zijn omdat de Oranje Leeuwinnen een dag later de topper tegen Noorwegen moesten spelen.

Naast Wiegman maken nog negen coaches kans op de prijs: Emma Hayes (Chelsea), Stephan Lerch (VFL Wolfsburg), Mark Parsons (Portland Thorns), Reynald Pedros (Olympique Lyon), Alen Stajcic (Australië), Asako Takakura (Japan), Vadão (Brazilië), Jorge Vilda (Spanje) en Martina Voss-Tecklenburg (Zwitserland).

Foto: KNVB Media