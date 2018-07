Pilot met extra parkeerplaatsterrassen in Reinkenstraat

Scoutingevenement Roverway 2018 afgetrapt op Zuiderstrand

Ongeveer 4500 scouts uit vijftig landen waren maandagavond verzameld op het Zuiderstrand. Ze waren daar voor Roverway 2018, een scouting-evenement wat eens in de drie jaar plaatsvindt.

Na landen als Frankrijk, Finland en Italië was het dit jaar de beurt aan Nederland om het festival voor scoutingleden van zestien tot een jaar of 21 te organiseren.

De aftrap was op het Zuiderstrand en werd mede-ingeleid door eurocommissaris en oud-scout Frans Timmermans. Vanaf dinsdag trekken de scouts in kleinere groepen heel Nederland in.