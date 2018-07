Veel muziekoptredens tijdens Open Dag ADO Den Haag

De Open Dag van ADO Den Haag zal dit jaar worden opgeluisterd door een groot aantal optredens van Haagse artiesten. Zo treedt onder anderen De Kraaien op, bekend van hits als ‘Ik vind je lekker’ en ‘Pechvogel’.

Ook volkszangeres Samantha Steenwijk komt optreden. De Open Dag van ADO Den Haag is niet nieuw voor Samantha, in 2015 gaf ze ook al een spetterend optreden bij de Open Dag van dat seizoen. Verder staan artiesten geprogrammeerd als Quido van de Graaf, François Pieters, DJ Billy the Kit, Frans Ashwin, Side Kick, DJ Bronx en Ron en Fred. Dennis Weening presenteert de dag.

De Open Dag wordt dit jaar gehouden op zondag 5 augustus. Met onder andere diverse clinics, activiteiten, optredens en natuurlijk de spelerspresentatie van ADO Den Haag.