VIDEO: StrandBibliotheek op Scheveningen

Deze zomer staat de mobiele StrandBibliotheek weer op Scheveningen. In de vorm van een strandhuisje rijdt de bibliotheek doordeweeks over De Pier en in de weekenden over de Boulevard van de badplaats. Strandbezoekers van alle leeftijden kunnen er in de zomermaanden gratis boeken, tijdschriften en strips lenen.

Naast de landelijke Vakantiebieb-app, waar mensen deze zomer gratis onbeperkt digitaal boeken kunnen lenen, maakt de Bibliotheek Den Haag zo ook de reguliere bieb extra toegankelijk voor een breed publiek.