Vijf maanden cel geëist tegen ex-PVV’er voor verleiden minderjarige meisjes

Tegen Daniël van der S. uit Den Haag is in hoger beroep een celstraf van vijf maanden geëist, waarvan drie voorwaardelijk. De voormalig PVV’er heeft volgens Justitie geprobeerd drie minderjarige meisjes tot seks te verleiden. Ook staat hij terecht voor cocaïnebezit.

De 37-jarige Van der S. probeerde het bij meisjes tussen de veertien en zestien jaar in de jaren 2012-2014. Hij stuurde dubbelzinnige berichten en bood cadeautjes, geld en zelfs een keer cocaïne aan. Een van de meisjes was de tienerdochter van een van zijn medewerksters.

Van der S. ontkent met klem dat er seksuele bedoelingen achter zijn contacten zaten. Hij zegt “een coole dude” te willen zijn voor de meisjes. Daarom gaf hij ze geld, sigaretten, drank en een etentje met oesters en champagne. “Ik schaam me diep nu. Die berichten had ik nooit moeten sturen. Ik was sneu en op zoek naar aandacht.”

Europees Parlement

Van der S. zat van juli 2009 tot juli 2014 twee periodes in het Europees Parlement. Eerst voor de PVV, waar hij zijn zetel opgaf nadat hij onder invloed van drank een aanrijding had veroorzaakt, daarna vanaf december 2011 als onafhankelijk lid. Momenteel heeft hij geen baan en leeft hij van een bijstandsuitkering. Van der S. werd in december 2015 door de rechtbank veroordeeld tot vijf maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uur. Hij ging tegen die uitspraak in hoger beroep.