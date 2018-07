Brandgevaar door droogte in het Haagse groen

Met de aanhoudende droogte bestaat er een verhoogd risico voor branden in de Haagse groen- en natuurgebieden. De gemeente vraagt daarom aan Hagenaars om extra alert en voorzichtig te zijn.

Roken, open vuur en barbecue kunnen gevaar opleveren. Ook het achterlaten van blikjes, flesjes of glas kan door een bundel van de zonnestralen brand veroorzaken. Ruim afval op en deponeer het in de vuilnisbakken, is dan ook het advies. Wat te doen als er brand is? Blijf kalm. Probeer niet zelf de brand te blussen. Ga naar een veilige plaats. Bel direct 112 en geef zo nauwkeurig mogelijk door waar de brand plaatsvindt.

De hitte zorgt deze dagen ook voor problemen voor Haagse bomen. Vooral bomen die net geplant zijn en ander jong groen dat nog niet de kans heeft gehad om goed diep te wortelen, hebben het zwaar. De waterwagens van de gemeente rukken daarom al dagen uit voor de bomen die drie of vier jaar geleden geplant zijn en die nu op een aantal plekken in de knel dreigen te komen. Daarnaast vraagt de gemeente aan inwoners om bomen in hun eigen straat een flinke slok water te geven. Een paar emmers kan een jonge boom zeker wel gebruiken.

Foto: Gemeente Den Haag