Dieren in opvang ’t Knagertje oververhit door gebrek aan ventilatie

Knaagdierenopvang ’t Knagertje heeft problemen met de ventilatie in hun nieuwe pand in de Stieltjesstraat. Door onenigheid tussen het opvangcentrum, woningcorporatie Steadion en het installatiebedrijf is er geen goede ventilatie in het nieuwe onderkomen. “Voor de vrijwilligers en helemaal voor de dieren is het gewoon ongezond”, vertelde Geertje Kranen van ’t Knagertje in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM.

Een goede ventilatie is volgens Geertje enorm belangrijk om een gezonde opvang te kunnen runnen. Door onenigheid tussen Steadion en het installatiebedrijf is dit nu dus niet het geval. “Iedere keer is er wel wat anders waardoor het niet lukt.” Er zou overleg zijn tussen de drie partijen over wat er fout is gegaan, maar voor Geertje duurt dat allemaal veel te lang. “Dat kunnen we naderhand ook uitzoeken. Een gezonde plek voor de vrijwilligers en de dieren is belangrijker. Die zijn er nu de dupe van.”

In de tussentijd zoekt ’t Knagertje een tijdelijke oplossing. “We hopen dat iemand ons kan helpen met ventilatoren zodat er een beetje luchtcirculatie is, zeker rond de dieren die het moeilijk hebben door dit warme weer.”

Luister hier naar het interview met Geertje Kranen op Den Haag FM.