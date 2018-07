Dierenambulance redt onder dakpannen opgesloten kittens aan Weteringkade

Met een heldhaftige klimactie heeft Dierenambulance Den Haag drie kittens weten te redden die vastzaten onder de dakpannen van een woning aan de Weteringkade.

Een buurtbewoner had de kittens gehoord onder een afdakje. Volgens hem was de moederpoes ook in de buurt. Chauffeur Hugo Dierenambulance wist de moeder al snel te vangen. Daarna klom hij een ladder op om naar haar kinderen te zoeken. Na een paar dakpannen te hebben verwijderd keken drie paar hulpeloze oogjes hem aan. De kittens zijn tien à twaalf dagen oud en zien er goed doorvoed uit. Ze bleken ook een goede lichaamstemperatuur te hebben. “Mamma-poes heeft gelukkig goed voor haar kittens weten te zorgen”, aldus Hugo.

De melder vertelde later dat er een jonge ongecastreerde rode kater rondloopt in de buurt. De kans is groot dat hij de pappa is. De Dierenambulance hoopt deze kater binnenkort te kunnen vangen, zodat hij geen ongewenste nakomelingen meer kan voortbrengen.

Foto en video: Dierenambulance Den Haag