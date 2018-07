Ergernis over dorre daktuin op Biesieklette bij stadhuis

Door de aanhoudende hitte van de afgelopen weken lijkt het groene dakje op de Biesieklette bij het stadhuis momenteel meer op een toendra dan op een grastuin. Hanneke van Veen en Rob van Eeden van de Facebookpagina Meer groen? Zelf doen ergeren zich groen en geel aan het dorre uitzicht vanuit de Centrale Bibliotheek.

“De gemeente Den Haag promoot groene daken. Zelf maakten ze een groen dakje op het hokje van de fietsenstalling tussen het stadhuis en de bibliotheek. Zeg maar het visitekaartje van het ‘groene-dak-beleid’ van de gemeente”, schrijven Van Veen en Van Eeden. “Nou vergen groene daken niet veel onderhoud, maar bij extreme droogte zoals nu, zie je dat de planten rood kleuren. Dat is een alarmsignaal dat ze afgeven, vlak voordat ze het loodje leggen. Dan moet er dus water gegeven worden. Maar geen van de 1.500 of zo ambtenaren die vlak hiernaast zitten te ‘werken’, is op het idee gekomen daar voor te zorgen. Triest, treurig en tekenend.”

De partij D66 in de Haagse gemeenteraad nam in 2013 het initiatief voor het groene dak van de Biesieklette om inwoners, ambtenaren en politici te laten zien dat ze zelf veel kunnen doen om onze stad te verduurzamen. Gemeenteraadslid Dennis Groenewold van D66 trekt zich het lot van de daktuin erg aan, maar voelt zich niet verantwoordelijk. “Destijds werd ons gezegd dat er geen onderhoud nodig was, behalve een keer per jaar onkruid weghalen. Maar met deze extreme droogte had er misschien wel water bij gemoeten. Ik ga er nu nog maar vanuit dat als het het gaat regenen het groen vanzelf terugkomt.”

Foto: Meer groen? Zelf doen (Facebook)