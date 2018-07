Groep de Mos wil snel betere verkeersveiligheid op Scheveningen

Groep de Mos in de gemeenteraad wil dat het stadsbestuur snel zorgt voor een betere verkeersveiligheid op Scheveningen. “Het is hoog tijd voor actie op de Westduinweg en de Duindorpdam”, zegt gemeenteraadslid René Oudshoorn (foto). “De beloofde maatregelen door de gemeente blijven al jarenlang uit!”

De grootste coalitiepartij in de gemeenteraad luidt de noodklok over de verkeersonveilige situatie op Scheveningen. Oudshoorn spreekt van een groot aantal ongevallen op de Westduinweg en de Duindorpdam. “Op Scheveningen heerst grote onrust over deze ongevallen.” Oudshoorn is verontwaardigd door de ‘laksheid’ van de gemeente. “In de beantwoording op mijn vragen geeft de wethouder toe dat de registratie van het aantal ongevallen niet goed wordt bijgehouden. De beschikbare cijfers geven een totaal verkeerd beeld van de werkelijkheid! Omwonenden zien wekelijks ongevallen voor hun ogen gebeuren, waarna de slachtoffers met de ambulance worden afgevoerd.”

Groep de Mos snapt niet waarom er nog steeds geen actie is ondernomen door het stadsbestuur. “Al jaren wordt aan de noodklok getrokken over deze gevaarlijke situatie en zijn of worden maatregelen beloofd. De maatregelen blijven echter al jarenlang uit. Er is toch tenminste nader onderzoek nodig hiernaar? Veel Scheveningers begrijpen hier niets van en verliezen hun vertrouwen in de lokale politiek, want dit is echt de plaats waar de meeste ongevallen van Den Haag gebeuren!” Oudshoorn wil na het zomerreces een debat aanvragen met wethouder Robert van Asten van Mobiliteit.