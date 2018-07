Grote schoonmaakactie in de Hofvijver

Komende zondag gaat een grote groep vrijwilligers de Hofvijver schoonmaken. De actie wordt gecombineerd met een natuurverkenning. Om 09.00 uur wordt gestart met een instructie voor de ongeveer twintig duikers en een snorkelende plantenspecialist. Rond 10.00 uur gaan zij het water in om eerst zoveel mogelijk planten en diersoorten vast te leggen. De duik eindigt met het verwijderen van vuil uit de hele Hofvijver.

De vrijwilligers bestaan uit leden van de Haagse duikverenigingen Barracuda en GetWet, aangevuld met Haagse leden van de Leidse onderwatersportvereniging Calypso en Jeugdduikvereniging La-Rana. Zij doen dit samen met Haagse ambtenaren van de Ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken, het Nederlands Forensisch Instituut en de gemeente Den Haag.

Het gehele jaar door houdt de gemeente vanuit een bootje de Hofvijver zoveel mogelijk vrij van zwerfvuil. Onder water is dit lastiger waardoor in de loop van de tijd de bodem bezaaid is geraakt met vuil dat onder waterplanten en in slib achterblijft. De schoonmaak is niet alleen belangrijk voor het aanzicht vanaf de kant, maar ook voor het onderwaterleven.