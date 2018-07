Haagse Hitte Update: Hoe gaat het met de bouwvakkers?

Het Nationale Hitteplan is sinds afgelopen maandag van kracht. Iedereen wordt geadviseerd om goed voor zichzelf en kwetsbare mensen te zorgen tijdens het warme weer. Hoe gebeurt dat in Den Haag? Woensdag ging Den Haag FM langs bij de werkzaamheden aan de Rotterdamsebaan. “Ik heb nog net geen infuus om genoeg vocht binnen te krijgen”, vertelde manager uitvoering Jaap Geuze in het programma Haagse Ochtendradio.

Het droge weer en de hitte zorgen er niet bepaald voor dat er harder gewerkt kan worden. “Bijvoorbeeld met het storten van het asfalt duurt het langer voor het is afgekoeld.” Om het uit te houden wordt er extra water uitgedeeld en mogen de werkers eerder naar huis waar mogelijk. “Als de taken volgens het rooster zijn gedaan hoeven ze de tijd niet vol te maken op deze hete dagen.” Volgens Jaap is hittegolf niet eens de ergste werkomstandigheid. “Als het keihard regent is het nog veel erger.”

Deze week trekt Den Haag FM dagelijks de stad in om te vragen hoe mensen omgaan met de hitte. Luister ’s ochtends rond 09.10 uur naar Haagse Ochtendradio voor de volgende Haagse Hitte Update.

