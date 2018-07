Oproep politie: Doe altijd aangifte van LHBTI-gerelateerde geweldsincidenten

De drempel om aangifte te doen van incidenten tegen lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI’s), is vaak nog te hoog. Het is daardoor erg moeilijk om inzicht te krijgen in de omvang en aard van de incidenten. De politie heeft daarom een nieuw meldpunt opgezet.

Om de toegankelijkheid naar de politie te vergroten met betrekking tot LHBTI-gerelateerde incidenten, heeft Ben Manuputty van het The Hague Rainbow Festival in samenwerking met ‘Roze in Blauw’ van de politie Haaglanden een nieuwe campagne en meldpunt opgezet. De campagne wordt gesteund door de volledige Haagse gay-horeca, maar ook door de reguliere nachthoreca.

“Het is heel belangrijk om die solidariteit te laten zien, zodat iedereen zich bewust wordt van het probleem en dat ook de LHBTI’s die niet in de roze horeca komen weten waar ze terecht kunnen”, zegt Ben Manuputty. “Ik heb deze gemeenschap in mijn hart gesloten. Je blijft er met je handen vanaf, maar als er incidenten plaatsvinden is het van belang om daar ook aangifte van te doen. Hiermee wordt een luid en duidelijk signaal afgegeven door de horeca naar het uitgaanspubliek.”

Groep de Mos

Gemeenteraadslid Ralf Sluijs van Groep de Mos in de gemeenteraad steunt het project volledig. “Ieder incident is er één teveel maar aangifte doen is ontzettend belangrijk”, zegt Sluijs. “Mishandeling, bedreiging en intimidatie van onze LHBTI-gemeenschap is verschrikkelijk. Deze campagne en het meldpunt moeten zorgen dat de aard en omvang van de incidenten duidelijk gaan worden. Ik steun dat van harte!”

Wie te maken heeft met LHBTI-gerelateerde incidenten kan via het telefoonnummer 0900-8844 contact zoeken met de politie. Haagse horecazaken die de actie willen ondersteunen en graag promotiemateriaal ontvangen, kunnen mailen naar info@stichtingmanjefiek.nl.