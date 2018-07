Oud-wethouder Baldewsingh ervaart leven na de politiek als een leegte

Rabin Baldewsingh, twintig jaar actief in de Haagse politiek waarvan acht jaar als wethouder, ervaart een leegte in zijn leven sinds hij noodgedwongen het stadhuis moest verlaten. Dat zei de PvdA’er woensdag in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

“De term zwart gat klinkt dramatisch maar eigenlijk is het wel zo. Als je twaalf jaar lang dertien, veertien uur per dag met de stad bezig bent val je wel in een leegte. Gelukkig is het prachtig weer, maar het is wel wennen.” Baldewsingh besteedt nu veel tijd aan het schrijven. Zo verscheen onlangs een woordenboek Nederlands-Sarnámi van zijn hand. Baldewsingh gunt zichzelf drie maanden rust, voordat hij op zoek gaat naar een nieuwe baan. “Als je twaalf jaar bezig bent om 200 procent te leveren is het wel belangrijk om nu even af te kicken en op te laden.”

De politicus kijkt ondanks het ongewenste vertrek vorige maand met een goed gevoel terug op zijn tijd in het stadhuis. “Het was fantastisch om de stad te mogen dienen. Ik kijk met heel veel tevredenheid en een voldaan gevoel terug. Dat komt ook vooral door de reacties die ik nog steeds krijg op straat van mensen die zeggen dat ik het fantastisch heb gedaan.” Wat Baldewsingh in de toekomst wil gaan doen, weet hij nog niet. “Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Politiek heeft me altijd geïnteresseerd, dus als er iets langs komt in het openbaar bestuur zal ik er echt goed over nadenken.”

