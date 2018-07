Te weinig diversiteit op Haagse ministeries

De pogingen van het Rijk om het personeelsbestand op de ministeries in Den Haag een goede afspiegeling te laten zijn van de bevolkingssamenstelling in ons land, zijn slechts ten dele geslaagd. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksoverheid die de NOS heeft opgevraagd.

Van de Nederlandse beroepsbevolking heeft 11 procent een migratie-achtergrond, blijkt uit cijfers van het CBS. Alleen bij de ministeries van Sociale Zaken (23,8 procent), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (13,8 procent) en Justitie en Veiligheid (11,9 procent) bestaat meer dan 11 procent van het personeelsbestand uit werknemers met een niet-westerse achtergrond. De ministeries die het slechtst scoren zijn Algemene Zaken (7,2 procent), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (7,1 procent) en Infrastructuur en Waterstaat (6,6 procent). Het gemiddelde aantal werknemers met een niet-westerse achtergrond bij de Rijksoverheid ligt nu op 10,3 procent.

Het Ministerie van Sociale Zaken scoort met 23,8 weliswaar het beste, maar de cijfers zijn daar wel enigszins vertekend. Het hoge percentage wordt verklaard doordat het ministerie in 2016 de toen nog externe schoonmakers in dienst nam. Het aandeel personeelsleden met een niet-westerse achtergrond bij de ministeries daalt naarmate de loonschaal stijgt. In de laagste schaal gaat het om 15,43 procent en in de hoogste om 1,30 procent werknemers met een niet-westerse achtergrond.