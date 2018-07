Geen maatregelen tegen hardrijders op “racebaan” Stadhouderslaan

De gemeente gaat voorlopig geen maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren op de Stadhouderslaan. Omwonenden maken zich zorgen over het verkeer dat volgens hen veel te hard rijdt over de weg. Het stadsbestuur ziet echter geen reden voor acuut ingrijpen, zo schrijft locoburgemeester Richard de Mos.

Vorige maand deden bewoners hun beklag over de verkeerssituatie bij mediapartner Omroep West. Met name in de avonduren en op momenten dat er weinig controle is, zouden bestuurders het gaspedaal flink indrukken op de Stadhouderslaan. Zowel richting de Statenlaan als richting de Koningin Emmakade en de Waldeck Pyrmontkade. Det Regts van de VVD in de gemeenteraad kwalificeerde de Stadhouderslaan als “een racebaan” en vroeg het stadsbestuur om maatregelen te nemen, zoals veilige oversteekplaatsen, verkeersdrempels en flitsers.

Uit metingen van de gemeente blijkt dat de snelheid van het merendeel van het verkeer onder de vijftig kilometer per uur ligt. In de nachtelijke uren zijn wel hogere waarden te zien. “De ongevallen op de Stadhouderslaan vinden met name overdag plaats, als het drukker is en leiden vooral tot blikschade. Dit beeld beeld noopt niet tot acuut ingrijpen”, schrijft De Mos. “Indien onderhoud of investeringen op de Stadhouderslaan gepland staan, zal het stadsbestuur verbeteringen van de inrichting onderzoeken.”

Foto: Mariët Overdiep