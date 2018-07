Haagse Hitte Update: Hoe gaat het met de strandtenten?

Het Nationale Hitteplan is sinds afgelopen maandag van kracht. Iedereen wordt geadviseerd om goed voor zichzelf te zorgen tijdens het warme weer. Hoe gebeurt dat in Den Haag? Donderdag ging Den Haag FM langs bij de strandtent Hart Beach op Scheveningen. “We genieten ervan, want voor je het weet hebben we weer stromende regen. Het blijft Nederland”, vertelde mede-eigenaar Paul Schuitema in het programma Haagse Ochtendradio.

De hoge temperaturen hebben een grote invloed op de werknemers aan het strand. “Het is hard werken omdat het zo heet is, maar het is ook drukker omdat heel veel mensen op de zee af komen met dit weer.” Bij de strand werkt er personeel buiten op de terrassen, maar ook binnen in de hete keuken. “Het is hier altijd warm, ongeacht het weer. Deze week rennen we wel aan het eind van de dag even de zee in om af te koelen”, vertelde chef-kok Julien.

