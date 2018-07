Inzamelingsactie voor slachtoffer brand Driebergenstraat: “Alles is verwoest”

Het huis van Duncan Koster aan de Driebergenstraat in Leyenburg is dinsdag volledig verwoest door een brand. Om hem te helpen, is één van zijn vrienden een crowdfunding gestart. “Duncan heeft niets meer. Alles is verwoest.”

Nadat er dinsdagochtend brand uitbrak in zijn portiekwoning heeft Koster zichzelf in veiligheid kunnen brengen, maar al zijn spullen gingen in vlammen op. “Help Duncan uit de brand door te doneren”, luidt de oproep.

Het streefbedrag van 2.500 euro is al bijna binnen. Binnen twee dagen staat de teller al op ruim 2.000 euro. Doneren kan via deze link.