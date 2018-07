VIDEO: D66 snel in actie om dorre daktuin te redden

Steeds meer overlast door ratten in Den Haag

Door de aanhoudende droogte komen steeds meer rioolratten de straat op, op zoek naar water en voedsel.

Maar ook doordat mensen nog te vaak etensresten op straat gooien, zien Hagenaars steeds vaker ratten op straat. Bewoners van Moerwijk hebben er al jaren last van. De ratten lopen er in de portieken, door tuinen en op straat. Buurtbewoners zijn het helemaal zat en willen met een handtekeningenactie zorgen dat de gemeente en de woningcorporatie actie ondernemen.

Woningbouwcorporatie Staedion kwam donderdag met een reactie. “De overlast van ratten in Moerwijk is bij ons bekend. Wij hebben contact met de bewoners. Wij zetten, waar mogelijk, initiatieven op met corporaties en de gemeente om rattenoverlast aan te pakken of te voorkomen.”

Rattenoffensief

Wethouder Richard de Mos kwam donderdag poolshoogte nemen bij het Heeswijkplein. Hij ging in gesprek met de bewoners en ondertekende ook zelf de handtekeningenactie. “Ik heb de mensen gezegd dat ik met de woningcorporaties in gesprek ga, om te komen met een plan van aanpak. Een soort rattenoffensief.”

Foto: Edal Anton Lefterov (wikipedia)

Luister hier naar interviews met bewoners en wethouder Richard de Mos op Den Haag FM.