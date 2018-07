Studio Flits! moet leerlingen Koetsveldschool bewust maken van gevaren appen op fiets

Veel Haagse jongeren gebruiken hun smartphone op de fiets. Dat levert soms levensgevaarlijke taferelen op. TeamAlert maakt jongeren bewust van de gevaren in het verkeer.

Lonneke Ziemerink van TeamAlert vertelde woensdagavond in Dossier Mastenbroek op Den Haag FM over de gevaren, maar ook over een nieuwe bewustwordingscampagne Studio Flits!, die op donderdag 4 oktober onder andere wordt gehouden op de Koetsveldschool in Escamp. “Wij zijn overigens voor een verbod van mobieltjes gebruik op de fiets, maar met alleen een verbod kom je er niet. Je moet dan ook handhaven en dat is moeilijk”, aldus Ziemerink. “De sociale norm is misschien wel veel belangrijker: we moeten het gewoon met z’n allen niet normaal vinden om met een mobieltje op de fiets te zitten.”

Volgens Ziemerink is het begrijpelijkerwijs ook moeilijk om van je mobieltje af te blijven. “Als er een berichtje binnenkomt, dan ontstaat er een geluksgevoel, beter bekend als dopamine. Het is gewoon een verslaving.”