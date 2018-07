Telefoon roodgloeiend bij Dierenambulance vanwege hitte

Dieren hebben veel last van de extreme hitte. Het is daarom extra druk bij de Dierenambulance waar de telefoon roodgloeiend staat.

Zij krijgen veel meldingen van dieren die zijn aangetast door botulisme. Dat is een ziektekiem op de bodem van sloten. “Doordat er nauwelijks regen is gevallen is er geen doorstroom in het water en kan die bacterie zich snel ontwikkelen”, zegt Anita Voortman van de Dierenambulance. “Dieren raken verlamd en als we er niet op tijd bij zijn kunnen ze daardoor zelfs verdrinken.”

Verder wordt de Dierenambulance veel gebeld over meeuwen. “Die beesten zijn nu op een leeftijd dat ze moeten leren vliegen en vaak belanden ze dan op straat of op het balkon”, legt Anita uit.

Om dieren tegen de hitte te helpen kun je het beste een bakje met water buiten zetten. “Zij moeten met dit warme weer immers ook goed blijven drinken”, zegt Anita.