VIDEO: D66 snel in actie om dorre daktuin te redden

Gemeenteraadslid Dennis Groenewold is donderdag hoogstpersoonlijk in actie gekomen om de dorre daktuin op de Biesieklette bij het stadhuis te redden. Door de aanhoudende hitte leek het dakje meer op een toendra dan op een een groene tuin.

Den Haag FM berichtte woensdag over de toestand van de daktuin die in 2013 door D66 was betaald en aangelegd. Groenewold reageerde aanvankelijk afhoudend. “Destijds werd ons gezegd dat er geen onderhoud nodig was, behalve een keer per jaar onkruid weghalen”, zei hij tegen Den Haag FM. “Ik ga er nu nog maar vanuit dat als het het gaat regenen het groen vanzelf terugkomt.”

Maar gelijk werd de politicus op z´n groene vingers getikt door Dakdokters.nl. Marc Heemskerk van die organisatie bevestigde dat de planten aan het afsterven waren. “Mijn advies is dan ook om even een laddertje te pakken, het gras weg te halen en met een gietertje de planten snel water te gaan geven”, zei hij tegen Den Haag FM. Na deze aansporing ging D66 donderdag inderdaad het dak van de fietsenstalling op.