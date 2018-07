“ADO vangt recordbedrag van AZ voor topscorer Johnsen”

Na lang onderhandelingen hebben ADO Den Haag en AZ een akkoord bereikt over de transfer van Bjørn Johnsen (26). Voor een bedrag van ruim twee miljoen euro vertrekt de Noorse spits naar Alkmaar. Voor ADO is het de duurste uitgaande transfer in de clubgeschiedenis, meldt Voetbal International.

AZ en ADO waren al langere tijd in onderhandeling over de spits die Wout Weghorst moet zien te vervangen. Lange tijd konden de clubs zich niet vinden in de juiste prijs maar er is nu toch een oplossing gevonden. De voetballer tekent in Alkmaar voor vier seizoenen.

ADO Den Haag trok Johnsen vorig jaar zomer transfervrij aan, nadat diens contract bij het Schotse Hearts werd ontbonden. In zijn debuutjaar in de Nederlandse competitie scoorde de Noor negentien keer.

Foto: Richard Mulder