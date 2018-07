FOTOSERIE: Nieuwe attractie Madurodam trekt al voor opening veel bekijks

De bouw van de vijfde indoorattractie van Madurodam, de Waterwolf, is in volle gang. Hoewel de familieattractie pas in september opengaat, trok het inhijsen van de zes balansarmen van het gemaal De Cruquius al veel bekijks.

Met het bereiken van het hoogste punt van het imposante gebouw was het tijd om de meest in het oog springende elementen in te hijsen: de zes balansarmen die onderdeel zijn van ’s werelds grootste stoommachine. Gemodelleerd naar het echte gemaal in Haarlemmermeer vertelt de attractie het verhaal over Hollandse daadkracht, de landwinning in de negentiende eeuw en hoe gemalen ons land tot op de dag van vandaag droog weten te houden.

Madurodam werd in 1952 opgericht als herinnering aan oorlogsheld George Maduro en als fondsenwerver voor het goede doel. Sinds 1952 keerde Madurodam bijna 34 miljoen euro uit aan goede doelen, jaarlijks tussen de 600.000 en 700.000 euro.

Indoor attractie Waterwolf in Madurodam op volle stoom 2 Indoor attractie Waterwolf in Madurodam op volle stoom 3 Indoor attractie Waterwolf in Madurodam op volle stoom 4 Indoor attractie Waterwolf in Madurodam op volle stoom 5 Indoor attractie Waterwolf in Madurodam op volle stoom 7 Indoor attractie Waterwolf in Madurodam op volle stoom 1 Indoor attractie Waterwolf in Madurodam op volle stoom 6 Indoor attractie Waterwolf in Madurodam op volle stoom 8