Gratis ijs voor bewoners uit Ypenburg na overlast werkzaamheden

De gemeente vrijdagavond ijsjes uitdelen aan bewoners van de wijk Bosweide in Ypenburg. Dit omdat zij overlast hebben ondervonden door de aanleg van een nieuw fietsviaduct over de A4.

Tijdens de wegafsluitingen van de A4 voor de Rotterdamsebaan wordt er ook aan een ander project gewerkt. Aannemer Dura Vermeer is vorige week begonnen met de aanleg van het fietsviaduct, het zogeheten Trekfietstracé, dat over de A4 komt. Dat viaduct gaat Ypenburg verbinden met de Westvlietweg. De werkzaamheden afgelopen weekend tot overlast voor bewoners van de wijk Bosweide in Ypenburg. Voor de ondersteuning van het nieuwe fietsviaduct wordt een pijler gebouwd, die in het middenstuk van de A4 komt te staan. Hiervoor moest flink worden geheid. Vanwege strenge veiligheidseisen mocht dit werk alleen ’s nachts worden gedaan.

“Bewoners in de omgeving waren van tevoren geïnformeerd”, aldus de woordvoerder van de gemeente. “Maar heel wat mensen hebben twee nachten slecht geslapen door de herrie. De gemeente Den Haag en de aannemer vinden dit erg vervelend en delen daarom vanavond ijsjes uit in de wijk Bosweide.” Mensen die in de wijk wonen kunnen vrijdagavond tussen 19.00 uur en 20.30 uur gratis een ijsje komen ophalen bij een ijscokar. Er zijn ook medewerkers van het project Trekfietstracé. Die kunnen eventuele vragen beantwoorden.