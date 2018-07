Liever Lokaal: Hofpas Zomervoordelen – uitjes, restaurants en strandtenten

Tekst door Yolanda Wevers van De Hofpas.

De vakantie is begonnen en het is echt heerlijk weer. Dat blijft gelukkig nog even zo, dus kan je volop genieten van een welverdiende zomervakantie in eigen land. Geniet van de rust, de zon, de vrijheid en natuurlijk van Hofpasvoordeel.

Wij zetten de Hofpaspartners voor je op een rij, om je zomervakantie bij te vieren. Restaurants waarbij je heerlijk op het terras kan zitten en kan eten. Strandtenten waar je geniet van de zon, zee en het zand. Of juist een leuke activiteit om samen met je vrienden te doen op een vrije dag. Natuurlijk hebben we vele andere partners waarbij je ook profiteert van voordeel, bij maar liefst 600! Bekijk het volledige aanbod om alle partners en voordelen te zien.

Ben je op zoek naar een leuke activiteit? Met je Hofpas krijg je bij heel veel leuke uitjes voordeel. Ga er lekker op uit en beleef een super leuke dag bij het Omniversum, Wowzone of ga met de Boulevardtrein.

Omniversum – Het grootste grootbeeldfilmtheater van de Benelux.

Hofpasvoordeel: Op reguliere voorstellingen een korting van 20%.

Wowzone Outdoor Lasergame Paradijs

Hofpasvoordeel: Van 16 juli tot en met 24 augustus 15% korting heel de dag door.

Boulevardtrein Scheveningen – Rondrit door Scheveningen.

Hofpasvoordeel: 10% korting op een ticket.

Tekst loopt door onder foto.



Restaurants met terras

Geniet van de zon, heerlijk eten, een verfrissend drankje, goed gezelschap en natuurlijk van voordeel bij Berg & Dal, Solovino of Soba.

Bistro Berg & Dal – Een prachtige locatie om te lunchen en dineren, natuurlijk met terras.

Hofpasvoordeel: Driegangenmenu van €18,50 voor €15.

Solovino – Italiaanse wijnbar in restaurant Gusto op het Plein.

Hofpasvoordeel: Een gratis drankje bij lunch of diner. Keuze uit huiswijn, tapbier of fris (m.u.v. energy drinks). Maximaal twee personen per Hofpas.

Soba Restuarant & Café – Authentiek Turks restaurant aan het water in het Zuiderpark.

Hofpasvoordeel: 10% korting op de rekening.

Tekst loopt door onder foto.



Geniet van een dagje strand

Natuurlijk kan met mooi weer een dagje strand niet ontbreken. Hierbij een overzicht met strandtenten/restaurants waar je profiteert van Hofpasvoordeel.

Solbeach Scheveningen

Hofpasvoordeel: 50% korting op de cook yourself BBQ.

Fonk Beach

Hofpasvoordeel: Gratis kidsmenu bij diner voor twee (minimale besteding €30).

Hart Beach

Hofpasvoordeel: Surfpakket €35 (introles, materiaal en €15 huurtegoed) of €3 voor een uur skateboarden.

Strandrestaurant De Waterreus

Hofpasvoordeel: Ontbijtbuffet op zondag voor €10.

Strandpaviljoen Sport

Hofpasvoordeel: 10% korting op de rekening tot maximaal vier personen.

Strandpaviljoen De Staat

Hofpasvoordeel: 10% korting op staatsontbijt, lunch en diner van de kaart.

Aoha Surf

Hofpasvoordeel: €5 korting op introles surfen.

Strandpaviljoen Blue Lagoon

Hofpasvoordeel: Maandag tot en met zaterdag 10% korting op het ontbijt aan zee, 10% korting op driegangen-seizoensmenu.

Down Under Beach

Hofpasvoordeel: Huur watersportmaterialen 1,5 uur voor de prijs van 1 uur.

Blow Beach House

Hofpasvoordeel: Een gratis bakkie koffie/cappuccino of thee bij bestelling van een huisgemaakte carrotcake.

Blue Lagoon

Hofpasvoordeel: Maandag tot en met zaterdag 10% korting op het ontbijt aan zee (diverse broodjes, beleg en een gebakken spiegelei) en 10% korting op het driegangen-seizoensmenu.

Ook profiteren van deze en vele andere voordelen? Vraag De Hofpas dan gratis aan. De Hofpas is de leukste gratis voordeelpas van Den Haag en omstreken.

www.dehofpas.nl