Maurice Steijn verlengt contract bij VVV-Venlo

Hoofdtrainer Maurice Steijn heeft zijn contract bij VVV-Venlo met twee seizoenen verlengd. De Haagse coach, al sinds 2014 werkzaam bij de Limburgse club, blijft aan tot medio 2021.

Steijn behaalde in 2017 met VVV-Venlo het kampioenschap in de eerste divisie en wist de club vorig jaar te behouden voor de eredivisie. Voor zijn komst naar Limburg trainde hij ADO Den Haag.

De 44-jarige trainer zegt verheugd te zijn met de contractverlenging: “Hier spreekt veel vertrouwen uit.” VVV-Venlo wijst erop dat het vrij opmerkelijk is dat een hoofdtrainer in de huidige tijd zo lang actief is bij een club. Steijn gaat zijn vijfde seizoen in. “Dat is veelzeggend. Continuïteit, rust en duidelijkheid zijn belangrijke pijlers om verder te bouwen aan onze club.”