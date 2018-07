Oververhitte dieren in opvang ’t Knagertje dankzij Den Haag FM gered door weldoener

De dieren in de opvang van ’t Knagertje kunnen weer gewoon ademhalen. Een installatiebedrijf heeft tijdelijk een ventilatiesysteem aangebracht in het pand. Woensdag luidde ’t Knagertje nog de noodklok omdat de dieren dreigden te bezwijken door de hitte. Al snel kwam er hulp van Jeffrey Ophof. “Moeten we de dieren dan aan hun lot overlaten omdat een paar mensen een geschil hebben met elkaar? Daar pas ik voor. Dan kom ik in actie.”

Door onenigheid tussen het opvangcentrum, woningcorporatie Steadion en het installatiebedrijf was er nog steeds geen goede ventilatie in het nieuwe onderkomen van ’t Knagertje aan de Stieltjesstraat. “Iedere keer is er wel wat anders waardoor het niet lukt”, vertelde beheerder Geertje Kranen op Den Haag FM. “We hopen dat iemand ons kan helpen met ventilatoren zodat er een beetje luchtcirculatie is, zeker rond de dieren die het moeilijk hebben door dit warme weer.”

Jeffrey Ophof van Ophof Koel en Montage Techniek zag de oproep van het opvangcentrum op de website van Den Haag FM en besloot onmiddellijk in actie te komen. “Je kan niet langer afwachten tot er een oplossing komt. Dat duurt te lang voor de diertjes. De konijnen zaten te hyperventileren in hun kooien.”