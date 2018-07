Verdachte dodelijke schietpartij shishalounge zwijgt

De man die vastzit voor de dodelijke schietpartij in shishalounge VLVT aan de Laan van Meerdervoort afgelopen april, blijft zwijgen. De negentienjarige Mustaf S. uit Rotterdam wil niet zeggen of hij iets te maken heeft met de dood van het zeventienjarige Haagse slachtoffer, bleek vrijdag in de rechtbank.

S. wordt verdacht van moord of doodslag. Hij zou in de nacht van 7 op 8 april meerdere keren op de jongen hebben geschoten. De jongen overleed twee dagen later in het ziekenhuis. Mogelijk hadden de twee ruzie. De schietpartij is gefilmd en dat filmpje circuleert op internet. Hierop is een man te zien die wegrent. S. werd ruim een week na de schietpartij bij een verkeerscontrole aangehouden en zit sindsdien vast.

De volgende zitting in de rechtbank is gepland op 12 oktober. Tot die tijd blijft de verdachte vastzitten.

Foto: publicdomainpictures.net