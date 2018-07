Afscheidsvideo Bjørn Johnsen, van ADO naar AZ

Voetballer Bjørn Johnsen heeft een afscheidsvideo opgenomen om zijn vertrek van ADO Den Haag naar AZ toe te lichten.

Johnsen vertrekt per direct naar Alkmaar. De Noorse spits, afgelopen seizoen topscorer van ADO, vertrekt na één seizoen alweer uit Den Haag. Bij AZ heeft hij een contract voor vier jaar getekend.

De 26-jarige Johnsen kwam vorig jaar in de voorbereiding op het seizoen 2017/2018 transfervrij over van het Schotse Heart of Midlothian. De in Amerika geboren aanvaller was in het afgelopen seizoen maar liefst negentien keer trefzeker, waarmee hij zeer belangrijk was in het behalen van de play-offs en bovendien de vice-topscorer van de Eredivisie werd.

Zes interlands

Dankzij de prestaties in het shirt van ADO Den Haag groeide Johnsen uit tot een vaste waarde in het Noorse elftal, waarvoor hij tot dusver zes interlands speelde en één goal maakte. Johnsen had in Den Haag nog een contract tot medio 2020. AZ wordt de elfde club voor Johnsen in het betaalde voetbal.

🤳 Bjørn Johnsen wil de fans graag bedanken met deze boodschap. “ADO Den Haag zit voor altijd in mijn hart.” 💛💚 #OnzeTrots 🍀 All the best, @BjornMaars! pic.twitter.com/6IqWfLZUG8 — ADO Den Haag 🔰 (@ADODenHaag) 27 juli 2018