Den Haag FM gaat in november Sinterklaaskado’s inzamelen

Den Haag FM gaat in november kado’s inzamelen voor de Stichting Sintvoorieder1. Voor veel kinderen is het vieren van Sinterklaas een vanzelfsprekendheid. Dit is helaas niet voor alle kinderen het geval. Sintvoorieder1 wil zoveel mogelijk kinderen die in moeilijke omstandigheden verkeren toch een Sinterklaaskado geven. Want ieder kind verdient een kado op 5 december!

Den Haag FM gaat in november actie voeren voor Sintvoorieder1. We gaan kado’s inzamelen voor kinderen in onze regio tussen de 0 en 18 jaar. Sintvoorieder1 onderscheidt zich door nieuwe en ‘zo goed als nieuwe’ kado’s in te zamelen en te doneren. De ‘zo goed als nieuwe’ kado’s worden zeer zorgvuldig geselecteerd. Alleen speelgoed wat schoon en compleet is, kan geschonken worden en komt in aanmerking voor de zak van Sinterklaas.

De komende maanden komt op deze website meer informatie te staan over de samenwerking van Den Haag FM en Sintvoorieder1.