Duurzaam Den Haag met ‘Nieuwe Energie Bootcamp’ naar festivals

In het weekend van 8 en 9 september kunnen Hagenaars voor het eerst meedoen aan een Nieuwe Energie Bootcamp. Op de zaterdag staat dit project van Duurzaam Den Haag op het Escampfestival en op de zondag september op festival Het Circus.

Met de bootcamps wil de milieuorganisatie op een speelse manier mensen laten ervaren welke energie zij zelf in zich hebben en zo de kracht van gezonde, schone energie leren kennen. Met nieuwe, schone energie kunnen Hagenaars hun eigen woning en hun buurt gezond en klaar maken voor de toekomst.

In de Bootcamp-tent zijn verschillende gratis activiteiten te doen waarbij je zelf energie kunt opwekken. Fiets een smoothie bij elkaar of laat een foto maken door te springen en zo energie te verzamelen. Of draai aan het rad van fortuin en maak kans op duurzame prijzen. Ook de minder sportievelingen kunnen zich goed vermaken en zien hoe je pannenkoeken bakt op een elektrische kookplaat, en hoe ze proeven.

Escampfestival

Op zaterdag 8 september is Duurzaam Den Haag op het Escampfestival in het Zuiderpark. Op het grootste tuinfeest van Den Haag is verder live muziek, er zijn hapjes en drankjes en je kunt meedoen met verschillende workshops. De Energie Bootcamp is te bezoeken tussen 12.00 en 17.00 uur. Den Haag FM zendt tussen 12.00 en 14.00 uur live uit vanaf het Escampfestival.

Het Circus

Op zondag 9 september is de bootcamp tussen 12.00 en 18.00 uur te bezoeken op festival Het Circus in wijkpark De Verademing. Het Circus start overigens al op vrijdag 7 september, maar het Nieuwe Energie Bootcamp is er alleen op zondag.