Geduld van gemeente met shishalounge VLVT op de Laan van Meerdervoort is op

Shishalounge VLVT aan de Laan van Meerdervoort, waar afgelopen april een zeventienjarige jongen werd doodgeschoten, blijft voor onbepaalde tijd dicht. Dat heeft de gemeente vrijdag bepaald. De maatregel gaat per direct in.

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag had de zaak na de schietpartij al voor drie maanden gesloten. Deze week bleek dat VLVT weer open was zonder geldige vergunning. Dit terwijl de zaak alleen open mocht onder strikte voorwaarden. Zo mocht er geen harde muziek gedraaid worden en moest de onderneming om 23.00 uur dicht.

De gemeente heeft de uitbater en eigenaar van het pand in een gesprek laten weten er “onvoldoende vertrouwen” in te hebben dat zij zich aan die strikte voorwaarden kunnen houden en ze de “exploitaitie van de zaak op zorgvuldige wijze” kunnen verrichten. Het is niet bekend wat er nu met het pand gaat gebeuren op de hoek van de Tasmanstraat en de Laan van Meerdervoort. Het heeft al sinds 1981 een horecabestemming. De huidige exploitant heeft nog wel een vergunningsaanvraag lopen. Die aanvraag moet nog worden beoordeeld.